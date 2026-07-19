Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta yolunda hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. M.H.D. idaresindeki 02 AT 412 plakalı hafif ticari araç, Kahta-Adıyaman kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.