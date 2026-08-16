Adıyaman'da seyir halindeki kamyonet yandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 16.08.2026 - 11:21 Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
Ö.A yönetimindeki 16 AYH 396 plakalı kamyonet, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun Çatalağaç köyü mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.
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