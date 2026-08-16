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        Adıyaman'da seyir halindeki kamyonet yandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Adıyaman'da seyir halindeki kamyonet yandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        Ö.A yönetimindeki 16 AYH 396 plakalı kamyonet, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun Çatalağaç köyü mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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