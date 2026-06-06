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        Adıyaman'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Adıyaman'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        V.K. idaresindeki 46 AFF 762 plakalı otomobilden, Mimar Sinan Mahallesinde seyir halindeyken dumanlar yükseldi.

        Otomobilini yolun kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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