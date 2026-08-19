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        Adıyaman'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da "Kirveler suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 23:37 Güncelleme:
        Adıyaman'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da "Kirveler suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Petrol Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "Kirveler suç örgütü"ne yönelik operasyon düzenledi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda, yurt dışında bulunan örgüt elebaşı A.K'den aldıkları talimat doğrultusunda örgüt üyelerinin iş yerini kurşunladıkları tespit edildi.

        Belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda şüpheliler T.K, S.E.Ç, D.E.Ö, M.A.K, M.C. ve M.K. gözaltına alındı.

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        İkametlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 10 av tüfeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt elebaşları T.K. ve M.K. ile örgüt üyeleri S.E.Ç, M.A.K. ve M.C. "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve mala zarar verme" suçlarından tutuklandı, D.E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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