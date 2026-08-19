Adıyaman'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt elebaşları T.K. ve M.K. ile örgüt üyeleri S.E.Ç, M.A.K. ve M.C. "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve mala zarar verme" suçlarından tutuklandı, D.E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkametlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 10 av tüfeği ele geçirildi.

Belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda şüpheliler T.K, S.E.Ç, D.E.Ö, M.A.K, M.C. ve M.K. gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Petrol Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "Kirveler suç örgütü"ne yönelik operasyon düzenledi.

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