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        Adıyaman'da sulama göletine giren çocuk boğuldu

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sulama göletine giren 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 20:47 Güncelleme:
        Adıyaman'da sulama göletine giren çocuk boğuldu

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sulama göletine giren 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.


        Asfalt Mahallesi Balkar mevkisindeki sulama göletine giren Mert Efe Şahin'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu göletten çıkarılan Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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