Adıyaman'da sulama göletine giren çocuk boğuldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sulama göletine giren 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Asfalt Mahallesi Balkar mevkisindeki sulama göletine giren Mert Efe Şahin'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu göletten çıkarılan Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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