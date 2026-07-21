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        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da "Tarımda Değer Zinciri ve Sözleşmeli Üretim Sektör Buluşması" düzenlendi

        Adıyaman'da "Tarımda Değer Zinciri ve Sözleşmeli Üretim Sektör Buluşması" düzenlendi

        Adıyaman'da tarımda değer zincirinin güçlendirilmesi ve sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılması amacıyla sektör temsilcileri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Adıyaman'da "Tarımda Değer Zinciri ve Sözleşmeli Üretim Sektör Buluşması" düzenlendi

        Adıyaman'da tarımda değer zincirinin güçlendirilmesi ve sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılması amacıyla sektör temsilcileri bir araya geldi.

        Dünya Gıda Programı (WFP), İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde bir otelde düzenlenen programda, hububat ve bakliyat ürünlerinin modern tarım ekipmanları kullanılarak sözleşmeli üretim modeliyle yetiştirilmesi ele alındı.

        Toplantıda sektörün mevcut durumu, üretimde karşılaşılan sorunlar ve beklentiler değerlendirildi.

        Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, kentte kuru tarım alanlarının geniş yer tuttuğunu belirterek, üreticilerin modern tarım makinelerine erişiminin maliyetleri düşüreceğini söyledi.


        Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu da tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için çiftçi ile sanayicinin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

        WFP Sorumlusu Feride Yıldırım, depremin ardından bölgede 61 belediyeye gıda desteği sağlandığını belirtirken, İpekyolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Yönetim ve Koordinasyon Birim Başkanı Özgür Gürgah projenin önemine dikkati çekti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ise gıda arz güvenliğinin stratejik önem taşıdığını belirterek, tarımsal üretimin artırılması, modern teknolojilerin üreticilerle buluşturulması ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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