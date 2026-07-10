Adıyaman'da traktör römorkundan düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktör römorkundan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bölükyayla beldesi Kangölü Mahallesi'nde F.Ş. idaresindeki 25 KA 327 plakalı traktöre bağlı römorkta bulunan Aleyna Şahin (15), dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Şahin, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Şahin kurtarılamadı.

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