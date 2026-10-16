Adıyaman'da traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü
Adıyaman'da kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman'da kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Şemsettin Tekintonğaç idaresindeki 47 ACD 425 plakalı kamyonet, Adıyaman-Kahta kara yolunun 5. kilometresinde, M.A. idaresindeki hayvan gübresi yüklü traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kamyonet sürücüsü Tekintonğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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