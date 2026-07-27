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        Adıyaman'da yangına müdahale eden itfaiyecilerden 2'si dumandan etkilendi, 1'i yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye personelinden 2'si dumandan etkilendi, 1'i yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Adıyaman'da yangına müdahale eden itfaiyecilerden 2'si dumandan etkilendi, 1'i yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye personelinden 2'si dumandan etkilendi, 1'i yaralandı.

        Fırat Mahallesi 5. Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Beyaz eşya ile mutfak tüplerinin bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında çok sayıda mutfak tüpü patladı.

        Yangına müdahale eden itfaiye personelinden 2'si dumandan etkilenirken, 1'i yaralandı.

        Yaralı itfaiye personeli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, dumandan etkilenenlere ise ambulansta müdahale edildi.

        Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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