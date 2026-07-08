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        Adıyaman'da yaz Kur'an kursları başladı

        Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Yaz Kur'an Kursları kapsamında Adıyaman'da 600 cami ve Kur'an kursunda 10 bin 500 öğrenci eğitim almaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Adıyaman'da yaz Kur'an kursları başladı

        Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Yaz Kur'an Kursları kapsamında Adıyaman'da 600 cami ve Kur'an kursunda 10 bin 500 öğrenci eğitim almaya başladı.

        Kentte 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarındaki çocuklar, 6 hafta sürecek program kapsamında Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve ahlak eğitimi alacak. Kurs süresince öğrenciler için gezi, sosyal ve sportif etkinlikler de düzenlenecek.

        Yaz Kur'an kurslarının başlaması dolayısıyla Altınşehir Camisi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, öğrencilere Elif-Ba ile "Dinimi Öğreniyorum" kitabını hediye etti. Programda çocuklara dondurma ikram edilirken, balonlar dağıtıldı.

        Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, gazetecilere, Adıyaman'da 600 noktada 10 bin 500 öğrenciyle yaz Kur'an kurslarının başladığını söyledi.

        Kursların temel amacının çocuklara Kur'an ve sünnet merkezli ahlak anlayışını kazandırmak olduğunu belirten Şavlı, şunları kaydetti:

        "Türkiye'mizin her köşesinde olduğu gibi Adıyaman'ımızda da bereketli bir eğitim dönemi geçirmeyi umut ediyoruz. Yavrularımız burada Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek, Peygamber Efendimizin ahlakını tanımaya çalışacak. Eğitimlerin yanı sıra çocuklarımızın Kur'an eğitimini sevmelerini sağlayacak çeşitli etkinlikler ve faaliyetler düzenleyeceğiz."

        Öğrenciler de yaz Kur'an kurslarına katılmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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