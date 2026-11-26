Adıyaman'ın dağları ve vadileri sonbahar renklerine büründü
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sonbaharla birlikte dağlar ve vadilerde oluşan manzaralar görüntülendi.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sonbaharla birlikte dağlar ve vadilerde oluşan manzaralar görüntülendi.
İlçede özellikle sabah saatlerinde dağların arasını kaplayan sis, bölgeye farklı bir görünüm kazandırdı.
Sonbaharla birlikte ağaçların yapraklarında sarı ve kahverengi tonlar hakim olurken, sisle kaplanan dağlar ve vadiler mevsimin güzelliğini yansıttı.
Fırat Nehri ve Gerger kanyonlarının da yer aldığı görüntülerde, ilçenin doğal güzellikleri dikkati çekti.
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