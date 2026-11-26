Fırat Nehri ve Gerger kanyonlarının da yer aldığı görüntülerde, ilçenin doğal güzellikleri dikkati çekti.

Sonbaharla birlikte ağaçların yapraklarında sarı ve kahverengi tonlar hakim olurken, sisle kaplanan dağlar ve vadiler mevsimin güzelliğini yansıttı.

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