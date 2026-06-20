Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen "Okullar Arası Dünya Muaythai Şampiyonası"nda Adıyamanlı sporcu Berfin Polat dünya şampiyonu oldu.





Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında yer alan Besni Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Polat, 48 kilogram kategorisinde mücadele ettiği tüm rakiplerini mağlup ederek dünya şampiyonluğunu elde etti.





Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, yaptığı yazılı açıklamada, Berfin Polat'ın Adıyaman başta olmak üzere tüm Türkiye'ye haklı bir gurur yaşattığını belirtti.



Uluslararası arenada İstiklal Marşı'nı okutmayı başaran Berfin Polat'ın azmi, disiplini ve üstün performansıyla Türk sporuna önemli bir başarı daha kazandırdığını aktaran Elüstü, "Bu değerli sporcumuzun başarısı, gençlerimiz için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Bu büyük başarıda emeği geçen antrenörümüz Serdar Meşen'i, ailesini ve sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, ulusal ve uluslararası arenada yeni başarılar elde edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



