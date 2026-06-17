Atatürk Baraj Göleti çevresindeki bazı kafe ve lokantalar su altında kaldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Baraj Göleti'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu kıyıdaki bazı kafe ve lokantalar kısmen su altında kaldı.



Bu yıl etkili olan yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaşan Atatürk Baraj Göleti'nin Kahta kesiminde, bazı işletmelerin oturma alanları ve otoparkları suyla kaplandı.



Yeni Mahalle'de bulunan ve kısmen su altında kalan lokantanın işletmecisi Yılmaz Saray, bahçe bölümünün sular altında kaldığını söyledi.



Yetkililerle görüştüklerini belirten Saray, su seviyesinin yaklaşık bir hafta içerisinde normale dönmesinin beklendiği bilgisini aldıklarını ifade etti.

