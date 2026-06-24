Çelikhan'da deprem konutları için anahtar teslim töreni düzenlendi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımı tamamlanan köy evleri için anahtar teslim töreni düzenlendi.



Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi Ahol mevkisinde inşa edilen 208 köy evinin hak sahiplerine teslimi dolayısıyla düzenlenen törene Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan da katıldı.



Törende hak sahibi vatandaşlara anahtarlarını teslim eden Pelvan, evlerin hayırlı olmasını dileyerek, "208 hak sahibine evlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını, sağlık, huzur ve mutlulukla oturmalarını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

