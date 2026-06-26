Çelikhan'da kapalı tarımsal sulama için ilk kazma vuruldu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Çat Barajı’ndan cazibe yolu ile su aktarımı için 800 metrelik tünel çalışmasının tamamlanmasının ardından kapalı sistem tarımsal sulama projesi için ilk kazma vuruldu.



Yunus Emre Mahallesi Çelikhan-Yeşilyurt-Malatya kara yolu bitişiğinde, DSİ bünyesinde müteahhit firma tarafından şantiye kuruldu. Ekipler, iş makineleriyle ilçenin tarımsal sulama ihtiyacına yönelik çalışmalara başladı.



Şantiye şefi Murat Aslan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "1010 hektar sulama alanı bulunuyor. Hat uzunluğu 43 kilometre olacak. Boru çapları 800 milimetreden 110 milimetreye kadar değişen polietilen borular yer altına döşenerek kapalı sistem tarımsal sulama projesi tamamlanıp teslim edilecek." dedi.



Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya da 17 yıldır özlemle bekledikleri kapalı sistem tarımsal sulama çalışmasının başladığını belirterek, şunları kaydeti:



"Yaklaşık 43 kilometre drenaj kat borusu döşenecek. Bunun bu yıl içinde bitirileceğini bekliyoruz. Çat Barajı'nın kapalı sistem tarımsal sulama projesinin tamamlanmasıyla çiftçilerimizin ürünlerini rahat bir şekilde sulamasını temenni ediyoruz. Tarımsal proje çalışmasının bitirilmesinin ardından gelecek yıl sulama suyunun tamamlanarak çiftçilerimize teslim edilmesini bekliyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

