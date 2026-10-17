Çelikhan'da Merkez Camisi'nin inşaatı sürüyor

Caminin yaklaşık 50 milyon liraya mal olmasının öngörüldüğünü aktaran Çelik, yapıda 66 ton demir ve 650 metreküp beton kullanılacağını, şu ana kadar yaklaşık 5,5 milyon lira harcama yapıldığını kaydetti.

İlçe Müftüsü İsmail Çelik'in girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle yapımı sürdürülen caminin inşaat çalışmalarına devam ediliyor.

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