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        Çelikhan'da Merkez Camisi'nin inşaatı sürüyor

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yapımına ağustos ayında başlanan Merkez Camisi'nin birinci kat temelinin atıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Çelikhan'da Merkez Camisi'nin inşaatı sürüyor

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yapımına ağustos ayında başlanan Merkez Camisi'nin birinci kat temelinin atıldığı bildirildi.

        İlçe merkezi Cami Mahallesi'nde, hastane yolu üzerinde 700 metrekarelik alanda inşa edilen caminin 500 kişilik cemaate hizmet vermesi planlanıyor.

        İlçe Müftüsü İsmail Çelik'in girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle yapımı sürdürülen caminin inşaat çalışmalarına devam ediliyor.

        Müftü Çelik, yazılı açıklamasında, hayırseverlerin katkılarıyla ilçenin önemli bir ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

        Caminin yaklaşık 50 milyon liraya mal olmasının öngörüldüğünü aktaran Çelik, yapıda 66 ton demir ve 650 metreküp beton kullanılacağını, şu ana kadar yaklaşık 5,5 milyon lira harcama yapıldığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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