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        Engelliler Nemrut Dağı Ören Yeri'ne çıktı

        "Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut'a Tırmanıyoruz Projesi" kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen engelliler, Nemrut Dağı Ören Yeri'ne çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Engelliler Nemrut Dağı Ören Yeri'ne çıktı

        "Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut'a Tırmanıyoruz Projesi" kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen engelliler, Nemrut Dağı Ören Yeri'ne çıktı.

        Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünce bu yıl 24'üncüsü düzenlenen etkinlikte engelliler, 2 bin 206 metre yüksekliğindeki ören yerine katılımcıların da desteğiyle çıkmayı başardı. Burada devasa heykelleri beğeniyle inceleyen katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Etkinlik kapsamında, Nemrut Dağı'nın zirvesinde sanatçı Eylül Ergül mini bir konser verdi.

        Etkinliğe Samsun’dan katılan Gamze Sakallıoğlu, ilk defa geldiği Nemrut Dağı’na hayran kaldığını belirterek, ören yerini herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi.

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        Öte yandan etkinlikte katılımcılara kentin coğrafi işaret belgeli "Adıyaman etsiz çiğ köftesi" ikram edildi.

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