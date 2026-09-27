Etkinliğe Samsun’dan katılan Gamze Sakallıoğlu, ilk defa geldiği Nemrut Dağı’na hayran kaldığını belirterek, ören yerini herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünce bu yıl 24'üncüsü düzenlenen etkinlikte engelliler, 2 bin 206 metre yüksekliğindeki ören yerine katılımcıların da desteğiyle çıkmayı başardı. Burada devasa heykelleri beğeniyle inceleyen katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut'a Tırmanıyoruz Projesi" kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen engelliler, Nemrut Dağı Ören Yeri'ne çıktı.

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