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        Kahta'da "Deneyimi Tasarlıyorum" Yarışması düzenlendi

        Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde ortaokul öğrencilerine yönelik "Deneyimi Tasarlıyorum" yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Kahta'da "Deneyimi Tasarlıyorum" Yarışması düzenlendi

        Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde ortaokul öğrencilerine yönelik "Deneyimi Tasarlıyorum" yarışması gerçekleştirildi.

        Yarışmada öğrenciler, kendilerine verilen konu başlıkları doğrultusunda hazırladıkları deneyleri uygulamalı olarak jüriye sundu. Öğretmenlerden oluşan jüri, projeleri bilimsel içerik, özgünlük ve sunum kriterlerine göre değerlendirdi.

        Değerlendirme sonucunda Şehit Murat Toprak Ortaokulu öğrencileri Elifnur Aydın, Alperen Aydoğdu ve Gülsena Dikmen birinci, Bölükyayla İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Betül Çelenk, Zeynep Fırat ve Emir Enes Çelenk ikinci, Mevlana Ortaokulu öğrencileri Nursima Maraş, Çınar Emir Alan ve Nida Salar ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren öğrencilere teşekkür belgeleri, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek tarafından verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, programın düzenlenmesinde emeği geçen okul yöneticileri, öğretmenler ve jüri üyelerine teşekkür etti.

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