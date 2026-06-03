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        Kahta'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergisi açılış düzenlendi

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla sergi açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Kahta'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergisi açılış düzenlendi

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla sergi açılışı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi'ndeki serginin açılışında "Hayat Boyu Öğrenme" faaliyetleri kapsamında açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergilendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik ederek serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Sergiye, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer, protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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