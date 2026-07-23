Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Kahta'daki yarı olimpik yüzme havuzunda bin öğrenciye eğitim veriliyor

        Kahta'daki yarı olimpik yüzme havuzunda bin öğrenciye eğitim veriliyor

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca hizmete açılan Kahta Spor Kompleksi bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda yaklaşık bin öğrenciye yüzme eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Kahta'daki yarı olimpik yüzme havuzunda bin öğrenciye eğitim veriliyor

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca hizmete açılan Kahta Spor Kompleksi bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda yaklaşık bin öğrenciye yüzme eğitimi veriliyor.

        Yaklaşık 26 bin metrekarelik alan üzerine kurulu spor kompleksinde yer alan 25 metre uzunluğundaki yarı olimpik yüzme havuzu, uluslararası standartlara uygun altyapısıyla çocuklar ve gençlere hizmet sunuyor.

        Tesiste farklı yaş gruplarına yönelik temel yüzme eğitimleri uzman antrenörler eşliğinde sürdürülürken, belirlenen saatlerde vatandaşlar da serbest yüzme imkanından yararlanabiliyor.

        Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, AA muhabirine, yüzme havuzunun bu sezon hizmete açıldığını söyledi.

        Çiçek, her yıl birkaç kişinin Atatürk Barajı'nda boğularak yaşamını yitirdiğini, yüzme havuzunun hizmete girmesiyle birlikte hem yüzme eğitimlerinin yaygınlaştığını hem de spora ilginin arttığını ifade etti.

        Yüzmenin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine önemli katkılar sağladığını dile getiren Çiçek, "Yarı olimpik yüzme havuzumuzda yaklaşık bin öğrencimize uzman antrenörlerimiz eşliğinde eğitim veriyoruz. Amacımız çocuklarımızın erken yaşta yüzme öğrenmelerini sağlamak, spor alışkanlığı kazandırmak ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmektir. Tesisimiz, eğitimlerin yanı sıra belirlenen saatlerde vatandaşlarımıza da hizmet vermektedir." dedi.

        Çiçek, Kahta Spor Kompleksi'nin bünyesindeki diğer spor tesisleriyle de ilçedeki gençlerin sportif faaliyetlere katılımına katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Madımak faciası için tazminat kararı
        Madımak faciası için tazminat kararı
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Kabusun fotoğrafı! "Karakolda bile beni tehdit etti!"
        Kabusun fotoğrafı! "Karakolda bile beni tehdit etti!"
        Diyarbakır Cezaevi 'Hafıza Müzesi' oluyor
        Diyarbakır Cezaevi 'Hafıza Müzesi' oluyor
        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!
        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu

        Benzer Haberler

        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
        Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
        Adıyaman'da kuraklık ve orman yangını tatbikatı düzenlendi
        Adıyaman'da kuraklık ve orman yangını tatbikatı düzenlendi
        Vali Küçük, meteoroloji müdürlüğünü ziyaret etti
        Vali Küçük, meteoroloji müdürlüğünü ziyaret etti
        Ana şebeke borusu patladı, yol göle döndü
        Ana şebeke borusu patladı, yol göle döndü
        Başkan Hallaç, "Kahta'mıza hizmet gücü katmaya devam ediyoruz"
        Başkan Hallaç, "Kahta'mıza hizmet gücü katmaya devam ediyoruz"