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        Sosyal medyada ilgi gören Adıyamanlı Doğan ailesine "Aile Yılı" ziyareti

        Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, evliliklerinin 34. yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan ve ailecek yaptıkları Anıtkabir ziyaretiyle sosyal medyada ilgi gören Doğan ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Sosyal medyada ilgi gören Adıyamanlı Doğan ailesine "Aile Yılı" ziyareti

        Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, evliliklerinin 34. yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan ve ailecek yaptıkları Anıtkabir ziyaretiyle sosyal medyada ilgi gören Doğan ailesini ziyaret etti.

        Karapınar Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Abuzer ve 58 yaşındaki Zeynep Doğan çifti, evliliklerinin ardından uzun yıllar çocuk sahibi olabilmek için çeşitli tedavi yöntemlerine başvurdu.

        Doktorların önerisiyle tüp bebek tedavisi gören çift, 2018'de dünyaya gelen ikiz kızları Tekbir ve Havva ile 34 yıl sonra evlat sevinci yaşadı.

        Çocuklarıyla gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyaretine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla hikayeleri geniş kitlelere ulaşan aile, çok sayıda tebrik ve destek mesajı aldı.

        Doğan çifti, 8 yıldır kızlarıyla mutlu bir yaşam sürüyor.

        Doğan ailesini evlerinde ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında aileyle bir araya geldiklerini söyledi.

        Ailenin yıllar süren mücadelesinin umut veren bir yaşam öyküsüne dönüştüğünü ifade eden Polat, "Aile kurumunun güçlendirilmesi ve korunması adına yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ailelerimizin yanında olmaya, ihtiyaç duydukları her konuda rehberlik etmeye devam ediyoruz. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

        - "Çocuklarımla çok iyi bir diyaloğum var"

        Abuzer Doğan da baba olduktan sonra hayatının değiştiğini anlattı.

        Herkesin çocuk sahibi olmasını dileyen Doğan, "Ben herkesin bu duyguyu tatmasını isterim. Çok güzel bir mutluluk. Eskiden işten eve geldiğimde kahveye gider, gece geç saatlere kadar vakit geçirirdim. Şimdi ise işten çıkar çıkmaz eve geliyor, çocuklarımla ilgileniyorum." dedi.

        Çocuklarıyla güçlü bir bağ kurduğunu dile getiren Doğan, "Çocuklarımla çok iyi bir diyaloğum var. Onlarla zaman geçirmekten mutluluk duyuyorum. Kendi çocuğun olunca hiçbir zorluğu kalmıyor. Medyada zaman zaman çocuklara zarar verildiğini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Bana göre bu, meyve veren bir ağacı kesmek gibi." diye konuştu.

        Anne Zeynep Doğan ise annelik duygusunu yaşamanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirterek, "Anne olmak dünyanın en güzel duygusu. Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur ve mutluluk doldu. Onlar olmadan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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