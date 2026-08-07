Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da Dijital Medya Çalıştayı'nda konuştu:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Biliyorsunuz eski Türkiye'de şahıslar güçlüydü. Şu an devlet ve kurumlar muktedir. Bu konuda adalet şahısların unvanına, makamına, mertebesine bakmaz. Burada sorumluluk varsa sonuna kadar gidilir." dedi.



Bakan Gürlek, Iğdır'da Türkiye İnternet Gazeteleri Derneğince gerçekleştirilen Dijital Medya Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, sosyal medya yasası ile ilgili çalışmalarının olduğunu söyledi.



Meclisin gündeminde Terörsüz Türkiye süreci olduğunu belirten Gürlek, şöyle konuştu:



"İnşallah Terörsüz Türkiye ile pazar günü genel kurula gelip pazar günü de Türkiye inşallah yeni bir sabaha yeni bir aydınlığa uyanacak. Ekim ayında da özellikle sosyal medya yasamız var. Burada önemli düzenlemeler getiriyoruz. Burada özellikle siz zaten yapmıyorsunuz. Sizi ayrı tutuyoruz ama sosyal medyada maalesef bir dezenformasyon, bir bilgi kirliliği var. Yani bir haber üzerinden, bir algı üzerinden insanlar birbirlerine yani ithamda bulunuyorlar. Birbirlerinin özel hayatlarını ifşa ediyorlar. Yalan haber yayıyorlar. Bu konuda ben bu çalıştaya çok önem veriyorum."



Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecinin çok büyük bir proje olduğunu, 40 yıldan beri terörün maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkati çekti.



Türkiye'nin aydınlığa uyanacağını ifade eden Gürlek, şöyle devam etti:



"Yani hep birlikte ülkeye barış gelecek, huzur gelecek, istikrar gelecek. Bundan öte de kardeşlik gelecek. Çok önemli bir süreç. Bu süreçte sizin çok değerli üstatlarsınız. Özellikle kaleminiz çok kuvvetli, sosyal medyada belirli bir ağırlığınız, kitleniz var. Bu konuda ben sizden özel olarak rica ediyorum. Yani bu Terörsüz Türkiye sürecinin özellikle vatandaşlara anlatılması konusunda size özel görev düşüyor."



- "Şu ana kadar 29 tane cinayeti aydınlattık"



Bakan Gürlek, Gülistan Doku olayında bir tarafta gencecik bir kızın olduğunu ifade ederek, "Burada adaletin şahsa, unvana, makama göre sorgulaması olmaz. Burada bir suç varsa mutlaka bunun faili bellidir. Özellikle biz Gülistan Doku olayından başladık. Daha sonra toplumdaki yoğun ilgiyi de gördük. Bakanlığımızda alanında profesyonel bir birim kurduk. Şu ana kadar 29 tane cinayeti aydınlattık." diye konuştu.



Adaletin yerini bulması gerektiğine ve Türkiye'nin eski Türkiye olmadığına vurgu yapan Gürlek, şunları kaydetti:



"Biliyorsunuz eski Türkiye'de şahıslar güçlüydü. Şu an devlet ve kurumlar muktedir. Bu konuda adalet şahısların unvanına, makamına, mertebesine bakmaz. Burada sorumluluk varsa sonuna kadar gidilir. Ben bütün başsavcılarımıza da ekip arkadaşlarımıza da dairedeki görev yapan arkadaşlarımıza da bunu söylüyorum. Yani burada dosyanın kapağına bakmayın arkadaşlar. İsim bizi ilgilendirmiyor. Yani burada cinayet varsa bir kere devletin bunu çözmesi lazım. Bu işin de sonuna kadar üzerine gidin. Ben her zaman diyorum. Hatta 'ucu nereye kadar giderse gitsin' sözü çıktı ortaya. Doğru. Kim olursa olsun bir cinayet varsa bunun mutlaka ortaya çıkarılması lazım."



Gürlek, Terörsüz Türkiye'nin kanun maddelerini düzenleyip, yazıp Meclis'e katkı sundukları için gerekçelerini de bildiklerini, hangi maddenin, hangi amaçla getirildiğini bildiklerini anlattı.



Gürlek, şöyle konuştu:



"Bu kanunun 1. maddesi yürürlüğe giriş maddesi. Kesinlikle PKK ve KCK silahlı terör örgütü tüm unsurlarıyla birlikte kendini feshedecek, silahları bırakacak, örgütün tasfiye olduğunun tasdikinden sonra bu kanun yürürlüğe girecek. Yani bir kere bunlar olmadan bu kanun yürürlüğe girmeyecek. Örgütün tamamını feshetmesi gerekiyor. Silahları tamamen bırakması gerekiyor. Örgütün tasfiye olması gerekiyor ve bunların da Milli Güvenlik Kurulunca tespit ve tasdiki gerekiyor. Yani bu 1. madde giriş maddesi. Bu olduktan sonra diğer hükümler ortaya çıkacak. Yani bu örgüt feshedilecek. Silahları bıraktı, tasfiye edildi. Milli Güvenlik Kurulu bir karar verdi. Dedi ki 'evet burada artık kanun yürürlüğe girebilir'. Daha sonra Resmi Gazete'de yayınlanınca kanun yürürlüğe girecek."



- "Terör bitecek"



Gürlek, bu kanundan yararlanacak bir kesimin olduğunu, kademeli olarak bir düzenleme yaptıklarını söyledi.



"Kesinlikle silahlı bir adam öldürme eylemine karışan şahıslar yurt dışında da olsa yurt içinde de olsa, halen cezaevinde de olsa bunlar kesinlikle bu kapsam dışında tutuldu. İstisna, yani bunlar hiçbir şekilde yararlanmayacak ama bu kapsamdan yararlanacak kişiler var. Bunlar kanunun 2. maddesinde yazıldı. İşte propaganda, örgüt üyeliği, örgüt kurma ve yönetme. Yani adam öldürme eylemine iştirak olmaksızın içeride bulunan ya da yurt dışında bulunan kişiler bu kanundan yararlanacak.



Bu da bakın bu da öyle kolay değil. Burada da bir kurul kurduk. Burada da 7. maddesinde kanun bir kurul var. Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin bulunduğu bir kurul var. Bu kurul da bu suçların yararlanıp yararlanmayacağına, işte memnu haklarının iade edilmeyeceğine karar verecek. Yani bunun da bir takdir hakkı var. Her başvuruyu bu kurul illa olumlu değerlendirmek zorunda değil ama şu var, biz netice olarak terörün bitmesini istiyoruz. Bu netice önemli. Yani terör bitecek. İnşallah bütün vatandaşlarımız da bunu istiyor. Terörsüz Türkiye ülkenin aydınlık geleceği demek, yarınları demek, yatırım gelmesi demek, istihdam gelmesi demek ve hukukun düzenli işlemesi demek. Netice çok önemli. Burada elbette mutlaka tartışmalar çıkacak. Ayrı sesler de çıkacak ama bunu özellikle bizler, sizler insanlara doğru anlatmamız lazım."



Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak vatandaşların sorduğu 50 maddelik sorularla ilgili bir el kitapçığı hazırladıklarını aktardı.



Yasanın 400'ün üzerinde bir sayıyla kabul edileceğine inandığını dile getiren Gürlek, "Bu da aslında Meclis'imizin de vatandaşlarımızın da ne kadar kararlı ve iradeli bir şekilde bu yasanın yürürlüğe girmesini istediğini söylüyor." dedi.



Şehit ailelerinin ve gazilerin baş tacı olduğunu, onları incitecek bir düzenleme yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurgulayan Gürlek, "Ben buna müsaade etmem. Aynı şekilde bu hassasiyeti Meclis'teki tüm arkadaşlarımız da güdüyor. Adam öldürme suçlarına karışan, azmettiren, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bununla yargılanan, müebbet hapis cezası alan, bununla yargılanan kişiler bu imkandan yararlanmayacak. Birinci şartı terörün feshedilmesi, mağaraların boşaltılması, silahların bırakılması, örgütün tamamen tasfiye edilmesi, bu şart olmadan bu yasa uygulanmayacak. Onu özellikle yazdık.



Kanunun kabul edildikten sonra bu halka anlatılması konusunda partinin, teşkilatın, bizim bakanlığımızın, özellikle Milli Savunma Bakanlığı da onlar da sonuçta şehit gazi ailelerimiz var. Onların da çalışmaları var. Siyasilerimizin de, sizin de, yani toplum her kesiminin bir yükümlülüğü var. Bununla ilgili elbette bir teşkilat çalışma yapacak. Dezenformasyona kesinlikle yer vermeyeceğiz. Yani böyle algı, yalan, yanlış haber yapan. Ben şunu açıkça söyleyeyim. Bakın, bu kanunda biz şehitlerimizin ve gazilerimizin yüzlerine eğdirecek hiçbir düzenleme yapmadık. Bu kanun nedir biliyor musunuz? Örgüt tamamen fes oldu. Örgüt tamamen artık yenildi. Yenilgiyi kabul etti. Artık toplumda vatandaşlar arasında bir kardeşlik bir uzlaşı ortamı oluşsun diye çıkarılan bir kanun. Bununla ilgili elbette teşkilatın, partinin çalışmaları olacaktır."



- "Bu kanunla 'suça sürüklenen çocuk' ismi dahi değiştiriliyor"



Suç örgütlerinin son zamanlarda suça sürüklenen çocukları kullandığını işaret eden Gürlek, "Bu kanunla 'suça sürüklenen çocuk' ismi dahi değiştiriliyor. Adli gözetim altında, adli süreç altında çocuk ismi kullanılıyor. Biz destekliyoruz bu kanunu, önemsiyoruz. Maalesef ceza azlığından dolayı, toplumda cezasızlık algısından dolayı suç örgütleri son zamanlarda kendim de gördüm, çocukları kullanıyorlar. Bu kanunla özellikle 15-18 yaş aralığında çocuklara verilen cezaların her suçta değil de bazı suçlarda verilen cezaların arttırılması var. Ailelere sorumluluk var. Bakın bu çok önemli.



Hepimizin çocuğu var. Maalesef Maraş'ta gördük. Yaşanan üzücü olayda aile çocukla ilgilenmemiş. Bu kanunda ailelere bir sorumluluk da gerektiriyor. Yani özellikle ailelerin bazı çocukların işlediği suçlardan, velilik görevini yerine getirmemesinden dolayı sorumluluğu düzenleniyor. Cezai sorumluluğu düzenleniyor. Bu da önemli. İnşallah takip ediyoruz. Meclis'te şu an görüşülüyor. Genel Kurul'da takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakan Gürlek, gazetecinin insanları doğru aydınlatma görevi bulunduğunu, hem kurumsal hem de kutsal görev üstlendiklerini vurguladı.



"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaya da değinen Gürlek, şunları kaydetti:



"Maalesef orada da bazı gazeteciler, sosyal medya ünlüleri, sanat camiası vesaire insanları yönlendirdiler. Ben o sırada bakan yardımcısıydım. AFAD'ta koordinasyonda görevliydik. Öyle bir ortam oluştu ki işte burada gazetecinin, sosyal medyanın gücünü biz gördük. Öyle bir ortam oluştu ki, 'işte efendim devlet kurumları görevini yapmıyor'. İşte 'iyilik meleği', 'bu arkadaş destekleyelim' falan filan. Burada sizin gücünüz gerçekten var. Yani basın gerçekten güçlü. Siz bir insanı kötü göstermek istiyorsanız bitirirsiniz ama iyi göstermek istiyorsanız onu iyilik meleği yaparsınız. Evet. Gördük bunu biz AFAD'da da gördük.



Yani o şahsı öyle bir sosyal medyada ünlendirdiler ki 'işte efendim, devlet yapmıyor görevini bu adam yapıyor'. Hatta Türkiye'nin güvenilir anketlerinde en yüksek güven sıralamasındaydı ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Yani ben buradan şunu demek istiyorum. O konuda siz kutsal bir görev üstleniyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Sosyal medya zor bir görev. Haber vermek zor bir görev. Özellikle insanları doğru bilgilendirmek zor bir görev. Aranızda da mutlaka kötü niyetliler olur, vardır. Bunların da bence ayrışması gerekiyor."

