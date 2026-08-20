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        Ağrı Dağı çevresinin sıcak hava balonlarıyla keşfedilmesi hedefleniyor

        Tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turist çeken Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Ağrı Dağı çevresinin sıcak hava balonlarıyla keşfedilip turizm bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Ağrı Dağı çevresinin sıcak hava balonlarıyla keşfedilmesi hedefleniyor

        Tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turist çeken Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Ağrı Dağı çevresinin sıcak hava balonlarıyla keşfedilip turizm bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

        Türkiye-İran sınırında bulunan Doğubayazıt ilçesi, tarihi İshak Paşa Sarayı, ülkenin en yüksek noktası Ağrı Dağı başta olmak üzere yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

        Ağrı Valiliği koordinesinde Serhat Kalkınma Ajansı işbirliği ve Doğubayazıt Kaymakamlığının desteğiyle bölgede sıcak hava balonu turizmi için bir süre önce çalışma başlatıldı.

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ilçenin sıcak hava balonu uçuşlarına uygun olduğu belirlendi.

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        SHGM'ye yapılan başvurunun onaylanmasının ardından bölgede teknik incelemeler gerçekleştirildi, bir süre özel firma tarafından deneme uçuşları yapıldı.

        Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Nevşehir'den gelen turizm şirketi yetkilisi ve Ağrılı iş insanlarıyla sıcak hava balonu uçuşunun yapılması planlanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Ayvat, AA muhabirine, "Terörsüz Türkiye" süreciyle bölgede turizm hareketliliğinin artmaya başladığını söyledi.

        Hedeflerinin bölgeye daha çok turist çekmek ve ilçenin gelişimine katkı sunmak olduğunu belirten Ayvat, şöyle konuştu:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yola çıkılan bu süreçte 'Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası' yasallaşarak yürürlüğe girdi. Bizler de bunun yansıması olarak Ağrı ilinde Sayın Valimiz Önder Bozkurt liderliğinde bölgemizdeki turizm destinasyonlarında 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sahadaki yansımalarını ve olumlu gelişmeleriyle harmanlayarak yatırımcılarımızla turizmi canlandırma noktasında hareketli günler yaşıyoruz."

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        Ayvat, şöyle devam etti:

        "Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce SHGM öncülüğünde bir deneme uçuşu gerçekleştirildi ve SHGM tarafından onaylanan koordinatlar doğrultusunda sahada balon uçuşlarının olabileceğini onayladı. İnşallah Ağrı Dağı'nın eteklerinde bizler dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yabancı turistlere bu alanı göstermek, burayı bir turizm destinasyonu haline getirmek için çabalıyoruz, çalışıyoruz."

        Ağrı Dağı'na yılda on binlerce yabancı ve yerli dağcının çıktığını vurgulayan Ayvat, Vali Bozkurt'un önderliğinde mart ayında Ağrı Dağı'yla alakalı bir yönerge çıktığını ve tırmanışların yasal prosedüre tabi olduğunu anlattı.

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        Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metrede ve 4 bin 650 metrede iki yaşam odasını hayata geçirmek için çalışma yaptıklarına işaret eden Ayvat, şunları kaydetti:

        "Ağrı Dağı'na çıkan dağcılarımız özellikle kışın çıktıklarında yönlerini kaybedebiliyorlar, birtakım zorluklarla karşılaşıyorlar. Onları bertaraf etme ve onlara daha iyi olanakları sunma adına bizler de iki yaşam odası inşallah oralara konuşlandıracağız. Bununla alakalı çalışmalara başladık. İnşallah kış gelmeden tamamlamayı da umut ediyoruz."

        Nevşehir'den gelen turizmci Habil Uluer ise bölgede sıcak hava balonu potansiyelinin olduğunu ve yapılacak yatırımlarla daha iyi noktaya gelinebileceğini belirtti.

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        Ağrılı iş insanı Kemal Musuloğlu da "Terörsüz Türkiye" süreci ile bölgenin olumlu bir aşamaya geçtiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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