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        Ağrı Dağı'nın yakınlarındaki çorak araziye kurulan bahçede meyve hasadı yapıldı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki çorak arazide kurulan ve birçok ağacın bulunduğu bahçede meyve hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Ağrı Dağı'nın yakınlarındaki çorak araziye kurulan bahçede meyve hasadı yapıldı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki çorak arazide kurulan ve birçok ağacın bulunduğu bahçede meyve hasadı yapıldı.

        İlçeye bağlı Örtülü köyünde Ağrı Dağı eteklerinde Abdulkadir Ardin tarafından kurulan bahçede erik, kayısı, elma ve armut gibi çok sayıda meyve yetiştiriliyor.

        Meyve hasadına katılan Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, bahçeyi ziyaret ederek burası hakkında Ardin'den bilgi aldı.

        Kaymakam Ayvat ve beraberindekiler daha sonra kayısı ve erik hasadı yaptı.

        Ayvat, AA muhabirine, ilçede bir süre önce göreve başladığını ve bölgedeki meyve yetiştiriciliğinin önemli olduğunu söyledi.

        Bahçede çok sayıda meyve çeşidinin olduğunu belirten Ayvat, "Erik ve kayısı hasadı yaptık. Çeşitli meyve ağaçlarını gördük. Abdulkadir Bey çocukluk hayalini gerçekleştirmiş. 2015 yılında işi gücü bırakmış Ağrı Dağı'nın eteklerinde hayali olan bu meyve bahçesi potansiyelini fiiliyata dökmüş. Erik ağacı, üzüm bağları, şeftali, kayısı, ceviz gibi türlü türlü meyve fidanları ve ağaçlarının olduğunu gördük." diye konuştu.

        Ayvat, bölgenin karasal iklime sahip olduğunu, kışın çetin geçtiğini ve zorlu mevsim koşullarına rağmen meyve üretiminin büyük bir başarı olduğunu anlattı.

        Ardin'in örnek bir çiftçilik sergilediğini vurgulayan Ayvat, şunları kaydetti:

        "Kışın kar örtüsü olmasından dolayı yaklaşık 6 ay boyunca soğuğu meşhur olmasına rağmen 'burada meyvecilik, sebzecilik gelişmez' algısını kırmış. İlçe Tarım Müdürlüğünün politikaları olsa dahi içeriden bir çiftçinin vatandaşlarımıza bu denli bir örnek faaliyeti hayata geçiriyor olması bizler için çok sevindirici. Abdulkadir Bey bu noktada birçok çiftçiye, Doğubayazıt'taki birçok vatandaşımıza bir örnek teşkil ediyor."

        İlçede görev yapacağı süre boyunca tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda çalışma yapacaklarını dile getiren Ayvat, "Yeşilliği, fidan dikimi ve meyve sebzeciliğini artırma noktasındaki politikalarımızı geliştireceğiz ve Abdulkadir Bey gibi insanların sayısını burada arttırmaya çalışacağız." dedi.

        Ayvat, Ağrı Dağı'nın çok ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğunu, dağa tırmanış yapanlar ile İshak Paşa Sarayı'nı görmeye gelen misafirlerin bu bahçeyi görmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Abdulkadir Ardin ise bahçede çeşitli meyve ağaçlarının yanı sıra havuz, restoran, dinlenme alanları, konaklama imkanlarıyla vatandaşları ağırladıklarını belirtti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasada katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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