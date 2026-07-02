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        Ağrı merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Ağrı merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, ilan siteleri üzerinden yedek parça satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Ağrı merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Ağrı merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, ilan siteleri üzerinden yedek parça satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan incelemelerde, şüphelilerin ilan siteleri üzerinden yedek parça satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları, ayrıca banka hesap kartı temin ederek bu hesapları suçta kullandıkları belirlendi.

        Soruşturmada, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 17 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

        Ağrı merkezli İstanbul, Yalova, Malatya, Antalya, Gaziantep ve Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Y.Ç, A.S.A, M.L, V.A. ile Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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