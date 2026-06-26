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        Ağrı Valisi Bozkurt, evde eğitim alan öğrencinin karne sevincine ortak oldu

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt, evde eğitim hizmetinden yararlanan 6. sınıf öğrencisi Elif Havva Alpaslan'ı karne gününde ziyaret ederek sevincine ortak oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Ağrı Valisi Bozkurt, evde eğitim alan öğrencinin karne sevincine ortak oldu

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt, evde eğitim hizmetinden yararlanan 6. sınıf öğrencisi Elif Havva Alpaslan'ı karne gününde ziyaret ederek sevincine ortak oldu.

        Vali Bozkurt, evde eğitim gören özel öğrenci Elif Havva Alpaslan'ı ziyaret etti. Bozkurt, 6. sınıfı bitiren Alpaslan ile yakından ilgilenip ona çiçek verdi.

        Alpaslan'a karnesini veren Bozkurt, diğer çocukları da kitap ve çeşitli hediyelerle sevindirdi.

        Vali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 103 öğrencinin evde eğitim hizmetinden yararlandığını söyledi.

        Öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim görmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Elif Havva kızımız öğretmenlerini çok seviyor, öğretmenleri de onu seviyor. Elif'in notları çok yüksek ve takdir belgesi almış. Ablaları ve kardeşleri de takdir belgesi almışlar. Öğrencilerimize kitap okumalarını tavsiye ediyoruz. Valilik olarak il merkezi, ilçeler ve kırsaldaki okullarımızın gerek fiziki imkanları gerekse eğitim kalitesini iyileştirmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz."

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