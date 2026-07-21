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        Ağrı ve Kars'ta çiftçiler kışlık ot için çayırlarda tırpan sallıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ/HÜSEYİN DEMİRCİ - Ağrı ve Kars'ta çiftçiler, kış aylarında hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için çayırlarındaki otları geleneksel yöntemlerden biri olan tırpanla biçerek hazırlık yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Ağrı ve Kars'ta çiftçiler kışlık ot için çayırlarda tırpan sallıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ/HÜSEYİN DEMİRCİ - Ağrı ve Kars'ta çiftçiler, kış aylarında hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için çayırlarındaki otları geleneksel yöntemlerden biri olan tırpanla biçerek hazırlık yapıyor.

        Tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı bölgede, kış mevsiminin uzun ve zorlu geçmesi nedeniyle çiftçiler yaz aylarında hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

        Ovalık alanlarda biçer ve traktörlerden yararlanan çiftçiler, teknolojinin ulaşamadığı dağlık ve engebeli bölgelerde ise geçmişten günümüze kullanılan tırpanlarla ot biçiyor.

        Sabahın erken saatlerinde çayırlara çıkan çiftçiler, gün boyunca el ve bilek gücüyle çalışarak biçtikleri otları kış için depoluyor.

        - Türkülerle zorlu mesailerini keyifli hale getiriyorlar

        Ağrı ve Kars'ta gruplar halinde imece usulü çalışan çiftçiler, zaman zaman türküler söyleyerek zorlu mesailerini daha keyifli hale getiriyor.

        Yüzyıllardır kullanılan tırpanlar, teknolojinin gelişmesiyle yaygınlığını kaybetse de Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hem bir tarım aracı hem de bölgenin kültürel mirasının bir parçası olarak kullanılmaya devam ediyor.

        Ağrılı çiftçilerden Hüseyin Turan, AA muhabirine, ot biçmek için Ortayokuş köyünden geldiğini söyledi.

        Kışın uzun geçtiği kentte hayvanlar için otları biçtiklerini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

        "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz, bu nedenle her sene ot biçiyoruz. Bizim köyde de yaklaşık 30-40 kişi tırpanla ot biçiyor. Komşu köye çalışmaya geldik, yevmiyemizi alıyoruz. Bu sıcağın altında çalışmak zordur. Tırpanla ot biçmek zaten çok zor bir iş. Gün doğmadan işe başlıyoruz."

        - "Tırpanla ot biçmek güzel bir spor"

        Turan, tırpanla ot biçtikleri için genelde sağlıklı olduklarını ve iyi kilo verdiklerini anlattı.

        Yaklaşık 25 yıldır tırpan kullandığını dile getiren Turan, "Tırpan çeken insanlar olarak genelde sağlıklıyız. Kilo olarak diğer insanlarla aramızdaki farkı görüyoruz. Tırpanla ot biçmek güzel bir spordur. Elimiz, ayağımız tutana kadar tırpanla ot biçeceğiz ve çocuklarımıza da öğreteceğiz." diye konuştu.

        Karslı Göktürk Öztürk ise bereketli yağmurların ardından ot biçimine başladıklarını belirtti.

        Öztürk, geçen yıla göre daha bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, "Tırpan her zaman ihtiyaçtır çünkü engebeli arazide traktörün biçerdöverin girmediği yerleri mecburen tırpanla biçmek zorunda kalıyoruz." dedi.

        Aslan Taş da tırpan biçimi için akrabalarına yardım ettiğini anlatarak, "Bu tırpan eskiden bizim geçim kaynağımızdı. İşimiz arazide arpa, buğday ve ot biçmekti. Çiftçiler ağır kış şartlarından sonra şimdi ot biçmeye başladı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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