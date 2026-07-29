Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ağrı'da 1071 genç tarih ve kültür rotası yolculuğuna uğurlandı

        Ağrı'da 1071 genç tarih ve kültür rotası yolculuğuna uğurlandı

        Ağrı Valiliğince lise öğrencileri, "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temasıyla Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı kapsayan tarih ve kültür rotası yolculuğuna çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Ağrı'da 1071 genç tarih ve kültür rotası yolculuğuna uğurlandı

        Ağrı Valiliğince lise öğrencileri, "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temasıyla Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı kapsayan tarih ve kültür rotası yolculuğuna çıktı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kentte eğitim gören lise öğrencilerine yönelik gezi programı düzenleniyor.

        "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temasıyla yapılan gezi kapsamında Valilik önünde program düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan ve beraberindekiler, Ahlat, Çanakkale ve Ankara'ya gidecek öğrencilerden oluşan 3. kafileyi uğurladı.

        Gezi programı kapsamında belirli aralıklarla toplamda 1071 öğrenci, tarihi ve kültürel yerleri görme şansı bulacak.

        Program kapsamında, Malazgirt Zaferi'nin ruhunu yaşatan Ahlat'ı, milletin bağımsızlık mücadelesinin simgesi Çanakkale'yi ve başkent Ankara'yı ziyaret edecek öğrenciler, tarihi ve kültürel mirası yerinde görme imkanı bulacak, milli bilinç, tarih şuuru ve medeniyet tasavvurlarını güçlendirecek çeşitli etkinliklere katılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Orta Çağ kütüphanelerinde eserler neden zincirleniyordu?
        Orta Çağ kütüphanelerinde eserler neden zincirleniyordu?
        Daha 5 yaşındaydı... Tatilde facia!
        Daha 5 yaşındaydı... Tatilde facia!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!

        Benzer Haberler

        Ağrı'da aynı anda gün batımı ve ay doğumu görüntülendi
        Ağrı'da aynı anda gün batımı ve ay doğumu görüntülendi
        Patnos RAM, 234 öğrenciye LGS tercih danışmanlığı hizmeti verdi
        Patnos RAM, 234 öğrenciye LGS tercih danışmanlığı hizmeti verdi
        DSİ'den Ağrı taşkınlarına karşı alt yapı hamlesi
        DSİ'den Ağrı taşkınlarına karşı alt yapı hamlesi
        Terörden arındırılan Ağrı Dağı'nda balon turizmi başlıyor
        Terörden arındırılan Ağrı Dağı'nda balon turizmi başlıyor
        Tendürek Dağında rahatsızlanan vatandaş hastaneye kaldırıldı
        Tendürek Dağında rahatsızlanan vatandaş hastaneye kaldırıldı
        Ağrı'da eğitimde yeni dönem hazırlıkları masaya yatırıldı
        Ağrı'da eğitimde yeni dönem hazırlıkları masaya yatırıldı