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        Ağrı'da 1071 lise öğrencisi kültürel ve tarihi gezi programına katılacak

        Ağrı'da milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla 1071 öğrenci, kültürel ve tarihi gezi programına katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Ağrı'da 1071 lise öğrencisi kültürel ve tarihi gezi programına katılacak

        Ağrı'da milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla 1071 öğrenci, kültürel ve tarihi gezi programına katılacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kentte eğitim gören lise öğrencilerine yönelik gezi programı düzenlenecek.

        Öğrenciler, "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temasıyla 7 Temmuz-15 Ağustos tarihlerinde Ahlat, Çanakkale ve Ankara'ya götürülecek.

        Malazgirt Zaferi'nin ruhunu yaşatan Ahlat'ı, milletin bağımsızlık mücadelesinin simgesi Çanakkale'yi ve başkent Ankara'yı ziyaret edecek öğrenciler, tarihi ve kültürel mirası yerinde görme imkanı bulacak, milli bilinç, tarih şuuru ve medeniyet tasavvurlarını güçlendirecek çeşitli etkinliklere katılacak.

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