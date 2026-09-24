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        Ağrı'da 171 okula spor malzemeleri dağıtıldı

        Ağrı'da öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla 171 okula 22 bin 200 spor malzemesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 20:26 Güncelleme:
        Ağrı'da 171 okula spor malzemeleri dağıtıldı

        Ağrı'da öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla 171 okula 22 bin 200 spor malzemesi verildi.

        Ağrı Valiliği koordinesinde, İl Özel İdaresi destekleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak ve gençlerin fiziksel, sosyal, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Ağrılı Gençler Aktif Hayatlar Projesi" (AGAH) hayata geçirildi.

        Bu kapsamda kentteki 171 okula 22 bin 200 spor malzemelerinin teslimi için kapalı spor salonunda program düzenlendi.

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Yusufoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, futbol, basketbol, voleybol ve hentbol topları, badminton takımları, masa tenisi ekipmanları, jimnastik matları, antrenman yelekleri ve okulların spor salonlarında ihtiyaç duyulan temel koordinasyon araçlarını okul idarecilerine teslim ettiler.

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        Vali Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, kent merkezi, ilçe ve köy fark etmeksizin her bir gencin spor yapabileceği imkanlar oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

        Gençlerin yeteneklerini keşfedip çeşitli spor dallarında başarılı olmalarını istediklerini belirten Bozkurt, "İlimiz genelindeki 171 ilkokul, ortaokul ve lisemize, 62 kalemden oluşan 22 bin 200 spor malzemesi ulaştırıyoruz. Bu destekle okullarımızın sportif altyapısını güçlendiriyor, gençlerimizin sporla daha güçlü bir şekilde buluşmasını sağlıyoruz." dedi.

        Bozkurt, gençlerin geleceğe umutla bakmaları ve kendilerini her alanda en iyi şekilde yetiştirebilmesi için gece gündüz emek sarf edeceklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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