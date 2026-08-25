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        Ağrı'da 180 sporcunun katılımıyla tenis turnuvası düzenlenecek

        Ağrı'da, Türkiye'nin 81 ilinden 180 sporcunun katılımıyla "Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası" tenis turnuvası düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Ağrı'da 180 sporcunun katılımıyla tenis turnuvası düzenlenecek

        Ağrı'da, Türkiye'nin 81 ilinden 180 sporcunun katılımıyla "Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası" tenis turnuvası düzenlenecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Valilik himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonu işbirliğiyle düzenlenecek "Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası" için hazırlıklar tamamlandı. 81 ilden 180 sporcunun katılımıyla düzenlenecek turnuva, 5-11 Eylül tarihlerinde Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadı tenis kortlarında oynanacak.

        Bir hafta sürecek organizasyonun kentin spor turizmine ve sosyal yaşamına hareketlilik katması hedefleniyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, çok önemli ve kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

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        Kentte sporcuları en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin 81 ilinden 180 seçkin sporcuyu Ağrı'da ağırlayacak olmak, şehrimizin adını sporla duyurmak adına bizim için büyük bir mutluluktur. Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadı'ndaki kortlarımızda gerçekleştireceğimiz bu turnuva, Ağrı'nın spor altyapısını ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serecektir. Bu vesileyle destek veren Valiliğimize, federasyonumuza teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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