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        Ağrı'da 3 bin rakımlı dağlarda yaz ve kış bir arada yaşanıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 3 bin metrenin üzerindeki Aladağlar, temmuz ayında da karla kaplı zirveleri ve yeşile bürünen etekleriyle yaz ve kış mevsimlerini aynı anda yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Ağrı'da 3 bin rakımlı dağlarda yaz ve kış bir arada yaşanıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 3 bin metrenin üzerindeki Aladağlar, temmuz ayında da karla kaplı zirveleri ve yeşile bürünen etekleriyle yaz ve kış mevsimlerini aynı anda yaşatıyor.

        İlçenin güneyindeki Aladağ üzerinde bulunan Koçbaşı zirvesi ve çevresindeki dağlarda karla kaplı görüntüsüyle kıştan kalma günler hakim.

        Ülkenin birçok bölgesi sıcak havanın etkisi altındayken, Aladağlar'ın doruklarındaki kar örtüsü ve akarsular güzel görüntüler oluşturuyor.

        Göçer aileler de küçükbaş hayvanlarıyla bir yanı kar, bir yanı baharın renklerine bürünen bölgeye gelmeye başladı.

        Göçerlerden Enver Çarboğa, AA muhabirine, bölgede karın fazla olması nedeniyle bu sene yaylaya gecikmeli çıktıklarını söyledi.

        Yaylada yaşamın zor ama güzel olduğunu belirten Çarboğa, "Iğdır'dan yaylaya geliyoruz. Her sene bir ay daha erken geliyorduk, bu sene kış uzun sürdüğü için biraz geç kaldık. Kış çok çetin geçti. Buranın manzarası, karı, suyu, otu çok iyi. Burada 8 hane kalacağız. Eylül ayının ortalarında döneceğiz." diye konuştu.

        Abdurrezak Yerlikaya da bir süre önce yaylaya gelip hayvanları otlattıklarını anlattı.


        Hayvanların her türlü bakımını yaptıklarını ifade eden Yerlikaya, "Yaylada hayat zor geçiyor, 3 ay burada kalacağız. Geceleri hava soğuyor. Yaylanın manzarası ve doğası çok güzel, bir yanında kar, diğer yanında bahar var." dedi.

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