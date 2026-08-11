Ağrı'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Ağrı'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

İl Başkanı İlhami Yıldız, parti binası önünde organize edilen toplantıda, AK Parti olarak, inancı, düşüncesi, kökeni veya hayat tarzı nedeniyle vatandaşların ötekileştirildiği dönemlere son verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin kendi değerleri ve kararları üzerinde söz sahibi, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu bütün dünyaya ilan ettiklerini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye idealimiz doğrultusunda devletimizin kararlı iradesi, kahraman güvenlik güçlerimizin fedakar mücadelesi ve milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliği sayesinde ülkemizi 40 yıldır canımızdan, kaynağımızdan ve geleceğimizden çalan terör belasından kurtardık. Bu tarihi kazanımı, şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin fedakarlığına sahip çıkarak birlik, kardeşlik ve huzur içinde geleceğe taşıyacağız. Vesayetin siyaset üzerindeki gölgesini kaldırdık, milli iradeyi devlet yönetiminin gerçek merkezi haline getirdik."

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Yıldız, AK Parti'nin asıl gücünün binalardan, makamlardan veya unvanlardan değil, milletle kurduğu sarsılmaz gönül bağından geldiğini anlattı.

25 yıllık hikayelerinde elde ettikleri bütün başarıların gerçek sahibinin aziz millet olduğunu vurgulayan Yıldız, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz." dedi.