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        Ağrı'da çobanın ölümüne ilişkin aranan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Afgan çobanın ölümüne ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 16:44 Güncelleme:
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        Ağrı'da çobanın ölümüne ilişkin aranan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Afgan çobanın ölümüne ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dilekyazı köyünde 31 Mayıs'ta çıkan kavgada Afganistan uyruklu bir çobanın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "kasten öldürme" suçundan aranan Afganistan uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ağrı-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Eleşkirt Aydıntepe Jandarma Karakolu mevkisinde şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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