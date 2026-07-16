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        Ağrı'da hırsızlık iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde evlerde hırsızlık iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Ağrı'da hırsızlık iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde evlerde hırsızlık iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı.


        Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yüzlerini maskeyle kapatan 2 şüphelinin, sırtlarında taşıdıkları poşetlerdeki yedek kıyafetlerle mahallelerde evleri dolaştığını belirledi.

        Polis ekipleri, kimsenin olmadığı evleri hedef alarak hırsızlık yapmayı planlayan şüphelileri güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti.

        Bu kapsamda şüpheli kadınlar B.A. ile Ö.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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