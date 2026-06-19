Ağrı'da iş insanı tarafından donatılan 14 kütüphanenin açılışı yapıldı

Ağrı'da, bir iş insanı tarafından onarımdan geçirilerek kitaplarla donatılan 14 kütüphanenin açılışı yapıldı ve bir okulun da temeli atıldı.



İş insanı Azad Medeni Kahraman tarafından il genelindeki 14 okulda onarımdan geçirilen ve 20 bin kitapla donatılan kütüphaneler ile "Azad Medeni Kahraman İlkokulu Temel Atma Töreni" için Piri Reis Ortaokulu bahçesinde program gerçekleştirildi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Önder Bozkurt, kütüphanelerin eğitim ve öğretim için çok önemli olduğunu söyledi.



Kahraman'a teşekkür eden Bozkurt, şöyle konuştu:



"Kütüphaneler eğitimin merkezi ve çekirdeğidir. Benim babam da kütüphane memurluğundan emekli oldu. Oradaki kitaplarla büyüdüm diyebilirim. Bu kütüphanelerimizin kurulması beni çok mutlu etti. İlimizdeki İl Halk Kütüphanesi'nin kurulum sürecini hızlandırıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşerek bu senenin sonuna doğru açılışını yapmayı umut ediyoruz."



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Demokratik Sol Parti olarak gerek Ağrı'mızda gerek Türkiye'de öncelikli olarak temiz, dürüst, ahlaklı siyasetin açık kapısı olarak kalmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum." dedi.



Kahraman ise bilginin en büyük güç, kitabın ise istikbale açılan en aydınlık kapı olduğuna inandığını dile getirdi.



Bir milletin gerçek gücünün gelecek nesillere bıraktığı kalıcı eserlerde saklı olduğunu dile getiren Kahraman, "Eğitim güçlü bireyler yetiştirir. Bilgi güçlü toplumlar oluşturur. Kültür ise güçlü medeniyetler inşa eder. Bunları birbirinden ayırmamız imkansızdır. Bunlar bizim geleceğimize bırakacağımız en büyük mirastır." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından kütüphanelerin açılışı yapıldı ve Eleşkirt ilçesinde 8 derslikli okulun temeli atıldı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de programa çelenk gönderdi.





Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın isimleri iki ayrı kütüphaneye verildi.



