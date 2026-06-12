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        Ağrı'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Ağrı'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


        Ö.Ö, idaresindeki 01 DMG 59 plakalı otomobil, Tutak-Ağrı kara yolunun Yukarıköşk köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki tıra çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobildeki 3 yaşındaki Y.Ö. olay yerinde, ağır yaralı olan T.B.Ö. (36) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yaralı sürücü Ö.Ö. ile araçtaki M.D.Ö. (10), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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