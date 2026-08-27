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        Ağrı'daki "Mollakara Altın Madeni"nin açılışı yapıldı

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Türk Altın İşletmeleri tarafından faaliyete geçirilen "Ağrı Mollakara Altın Madeni"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Ağrı'daki "Mollakara Altın Madeni"nin açılışı yapıldı

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Türk Altın İşletmeleri tarafından faaliyete geçirilen "Ağrı Mollakara Altın Madeni"nin açılışı yapıldı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı programda konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, "Mollakara Altın Madeni"nin yerin altındaki zenginliği yerin üstüne çıkararak ekonomiye çok önemli katma değer oluşturduğunu söyledi.

        Yatırımın istihdama da katkı sunduğunu ve "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında kentte çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Bozkurt, "Bu tesis, birkaç açıdan yine önem arz eden bir noktadadır. Bu yıl içerisinde 32 bin onsa yakın bir üretim söz konusu olacak. 5 yıl içerisinde neredeyse 15-17 tonlara varan bir üretim olacak." dedi.

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        Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet iradesini merkeze alan emek ve eser siyasetiyle eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, kırsal kalkınmadan diğer birçok politikaya kadar kendilerine göstermiş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda ilerlediklerini anlattı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bürokratlığı ve devlet adamlığı noktasında kendileriyle çok önemli tecrübelerini paylaştığını dile getiren Bozkurt, "Özellikle planlı çalışma kültürünü kendilerinden öğrenmişizdir. Bir plan hazırlarken öncelikle 'Geçmişte neredeydik, şu an mevcut durumda neredeyiz, nereye gitmek istiyoruz? Bu gideceğimiz yolun yöntemleri, stratejisi nedir ve bunu kimlerle, hangi sorumluluklarla başaracağız?' şeklinde bizlere çok kıymetli tecrübelerini aktarmıştır." diye konuştu.

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        - "Ağrı'nın Türkiye ekonomisine daha güçlü katkı sağlayan bir şehir olarak anılmasını istiyoruz"

        AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci de Ağrı'nın yer altı zenginliğini modern teknolojiyle ve emekle ülkenin ekonomisine kazandıracak yeni bir dönemin kapılarını açtıklarını söyledi.

        Ağrı'da oluşacak istihdamla üretimin artacağını ve gençlerin kendi memleketlerinde iş imkanı bulacaklarını anlatan Kilerci, "Biz, Ağrı'nın yalnızca doğal güzellikleriyle değil üreten, istihdam oluşturan, Türkiye ekonomisine daha güçlü katkı sağlayan bir şehir olarak anılmasını istiyoruz. Bu nedenle son yıllarda kazandırılan tüm yatırımların üzerine bugün çok daha büyük, çok daha yeni bir halka ekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        - "Sahamız, 471 bin onsu aşan rezervi ve ilave 536 bin onsluk kaynak tabanıyla güçlü potansiyele sahip"

        Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tokmak da Mollakara işletmesinin 4 bin 700 dönümlük ÇED alanı ve saatte 958 tonluk kırma eleme kapasitesiyle bölgesel merkez olarak projelendirildiğini söyledi.

        Tesisin üretim ve istihdama önemli katkılar sunacağına dikkati çeken Tokmak, şunları kaydetti:

        "Şunu özellikle ifade etmek isterim ki sahamız, 471 bin onsu aşan rezervi ve ilave 536 bin onsluk kaynak tabanıyla güçlü potansiyele sahiptir ancak bizim için daha da sevindirici olan husus, sahadaki cevher kütlesinin sınırlarının henüz tam olarak sınırlandırılmamış, netleştirilmemiş olmasıdır. Yapılan sondajlar, yatağın her yönde büyümeye açık olduğunu göstermektedir. Bu, tabii ki çok olumlu bir göstergedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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