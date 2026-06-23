Çetin kış nedeniyle yaylaya geç çıkan göçerler çadır kurup üretime başladı

ABDULLAH SÖYLEMEZ/MUHAMMET ALİ ATEŞ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Sinek Yaylası'na çetin geçen kış nedeniyle bu yıl geç çıkmak zorunda kalan göçerler, çadırlarını kurarak zorlu yayla mesaisine başladı.



Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli yaylaları arasında yer alan Sinek Yaylası, zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla yaz aylarında göçer aileler ve binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.



Önceki yıllara göre karın geç eridiği yaylaya yeni gelmeye başlayan göçer aileler, çadırlarını kurarak gece gündüz demeden hayvanlarına bakıyor.



Zorlu doğa koşullarında yaşamlarını sürdüren göçerler, koyunları sağıp peynir, yağ gibi süt ürünleri üretiyor.



Göçerler, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde koyunları kırkmak için de ayrıca yoğun bir mesai harcıyor.



- "Yaylada hayat zor geçiyor"



Iğdır'dan gelen göçerlerden Doğan Ayban, AA muhabirine, iklim şartlarından dolayı bu sene yaylaya geç çıktıklarını söyledi.



Her sene yaylaya çıktıklarını belirten Ayban, şöyle konuştu:



"Bu sene yaylada kar geç erdiği için birkaç gün önce geldik. Iğdır'da hava sıcak olduğundan Ağrı tarafına geliyoruz. Önce hayvanlarımızı, daha sonra evlerimizi getiriyoruz. Kuzular ve kısır koyunları kırkmaya başladık. 20 gün sonra da doğan koyunları kırkacağız. Sonbahara doğru tekrar evimize döneceğiz. Yaylada hayat zor geçiyor. Genelde hayvanlarımız arazide otluyor. Günde iki defa koyunları sağıyoruz."



Ayban, yaylada geceleri soğuk olduğunu ve yüksek kesimlerde kar örtüsünün bulunduğu anlattı.



Cemile Ayban da koyunları sağıp peynir ve süt ürünleri ürettiklerini ifade etti.



Yaylada havanın temiz ancak yaşamanın zor olduğuna işaret eden Ayban, "Yayla güzeldir ama zor ve zahmetli zamanları da oluyor. Koyunlarımızı sağıp kış için peynir üretiyoruz. Yaklaşık 3-4 ay yaylada yaşıyoruz." dedi.

