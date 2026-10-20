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        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat'tan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda inceleme

        Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat'tan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda inceleme

        Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gürbulak Gümrük Kapısı'nın yolcu giriş ve çıkış bölümlerinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat'tan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda inceleme

        Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gürbulak Gümrük Kapısı'nın yolcu giriş ve çıkış bölümlerinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Gümrük kapısını ziyaret eden Kaymakam Ayvat, yolcuların giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiği bölümleri ziyaret ederek mevcut işleyişi yerinde inceledi. Yetkililerle görüşen Ayvat, gümrük kapısında yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçleri hakkında bilgi aldı.

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