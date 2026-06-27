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        GÜNCELLEME - Ağrı'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 18:47 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Ağrı'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Bitlis-Ağrı kara yolu Kazanbey köyü mevkisinde büyükbaş hayvan yüklü 06 DT 6509 plakalı tır, 04 P 1463 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle tır, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerine devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


        Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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