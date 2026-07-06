Gürbulak Sınır Kapısı'nda 79 kilo 642 gram afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir araçta 79 kilo 642 gram afyon sakızı ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran'dan Gürbulak Sınır Kapısı'na giriş yapan hafif ticari araç, Gürbulak Gümrük Muhafaza ekiplerince arandı. Aracın tavan ve yan döşemelerine gizlenmiş 79 kilo 642 gram afyon sakızı ele geçirildi.

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