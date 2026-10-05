HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığına Arif Yılmaz yeniden seçildi
HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi yapıldı.
Giriş: 05.10.2026 - 10:10 Güncelleme:
HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi yapıldı.
Partinin il kongresi, Kütür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kongreye HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ile partililer katıldı.
Konuşmaların ardından yapılan kongrede Ağrı İl Başkanlığına Arif Yılmaz yeniden seçildi.
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