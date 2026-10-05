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        HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığına Arif Yılmaz yeniden seçildi

        HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 10:10 Güncelleme:
        HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığına Arif Yılmaz yeniden seçildi

        HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi yapıldı.

        Partinin il kongresi, Kütür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Kongreye HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ile partililer katıldı.

        Konuşmaların ardından yapılan kongrede Ağrı İl Başkanlığına Arif Yılmaz yeniden seçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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