Karın geç eridiği Ağrı'daki Balık Gölü serin havasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki karın geç eridiği yüksek rakımlı Balık Gölü, serin havası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.



İlçenin kuzeyindeki Sinek Yaylası ve Aras Dağları arasında bulunan Balık Gölü, kuş ve balık türleri, adaları ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.



Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 2 bin 241 metre olan göl, sıcak hava ve şehrin gürültüsünden bunalan, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.



Gölün kenarındaki tesislere gelen vatandaşlar, serin havada vakit geçirip dinleniyor.



Turizm işletmecisi Yakup Birlik, AA muhabirine, önceki yıllara göre bu yıl karın geç eridiğini ve bu yüzden sezonun geç açıldığını söyledi.



Balık Gölü'nde sezonun yoğun geçtiğini belirten Birlik, şöyle konuştu:



"Doğasıyla, havasıyla Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri Balık Gölü'dür. Yaz tatili boyunca inşallah sezonumuz daha iyi geçecek. İnsanlar daha çok gelecek, bu güzelliği görecek ve Balık Gölü'nün serin havasından faydalanacaklar. Gölümüz doğa harikası. İstanbul'dan gelen Ağrılıların yanı sıra yerli ve yabancı turistler geliyor."



Birlik, vatandaşların sıcak hava ve şehir gürültüsünden bunalarak yaz aylarında Balık Gölü'nü tercih ettiğini aktardı.



Tesislerinde yemek ve kamelya hizmeti verdiklerini ifade eden Birlik, "Burada hava sıcaklığı 20-21 dereceyi geçmiyor ama Iğdır'da 35-38 arası. Ağrı'da 32 dereceden aşağı değil. Balık Gölü serin ve rüzgarlı." dedi.



Ziyaretçilerden Muhammed Akbaş ise piknik için gölün kenarına geldiğini ve güzel vakit geçirdiğini anlattı.



Deniz Yiğit de gölde gün batımının eşsiz bir manzara sunduğunu belirterek kamp yapmak için bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

