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        Patnos'ta feci kaza: 7 kişinin bulunduğu araç takla attı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, içerisinde 3 yetişkin ve 4 çocuğun bulunduğu araç takla attı. İlk bilgilere göre kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Patnos'ta feci kaza: 7 kişinin bulunduğu araç takla attı

        Ağrı’nın Patnos ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, içerisinde 3 yetişkin ve 4 çocuğun bulunduğu araç takla attı. İlk bilgilere göre kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Muş’un Malazgirt ilçesinden Van’ın Erciş ilçesine gitmek üzere yola çıkan araç, Patnos Cezaevi mevkisine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

        Araçta 7 kişi bulunuyordu

        Akşam saatlerinde yaşanan kazada araçta 3 yetişkin ve 4 çocuğun bulunduğu öğrenildi. Kazada 1 kişinin ağır yaralandığı bildirilirken, diğer kişilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Kazanın ardından olayın nasıl meydana geldiği ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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