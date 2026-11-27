AKSARAY'da boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konan Ali Öztürk (45), ablası Esma Çelebi'nin (48) bağışladığı böbrekle hayata tutundu. Hastalığı sırasında zor bir süreç yaşadığını söyleyen Öztürk, “Herkesin de bağışçı olup bir hayat kurtarmasını istiyorum” dedi.

Bağlıkaya beldesinde çiftçilik yapan 4 çocuk sahibi Ali Öztürk, 2024 yılı Mayıs ayında boğaz ağrısı şikayetiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Öztürk’e böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Ali Öztürk bunun üzerine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne böbrek nakli için başvuru yaptı. Diyaliz tedavisine başlayan Öztürk'e, ağabeyi Musa Öztürk’ün böbreği uyumlu çıkınca nakle karar verildi. Ancak ağabeyinin yaşadığı enfeksiyon nedeniyle nakil iptal oldu. Ardından ablası Esma Çelebi'nin böbreğinin uyumlu olduğu saptandı. Ali Öztürk, ablasının bağışladığı böbrekle hayata tutundu.

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‘DİYALİZ SÜRECİ ÇOK ZORLU’

Nakil sürecinin yaklaşık 5 ay sürdüğünü ifade eden Öztürk, ''Nakil gerçekleşene kadar diyaliz tedavisi gördüm. Diyaliz süreci çok zorlu bir süreç. Haftada 3 gün diyalize giriyordum. 4 saat boyunca diyalize girmekten kurtuldum. Vücudum eski sağlığına daha yeni kavuştu. Şu anda çok iyiyim, hastalığımdan kurtuldum. Tabii rutin doktor kontrollerim devam ediyor” diye konuştu.

'HERKESİN BAĞIŞCI OLMASINI İSTİYORUM'

Herkesin bir hayat kurtarmasını isteyen Ali Öztürk, “Çok zor bir dönemi ailecek geçirdik. 6 ay boyunca hastanede kaldım. Süreç çok ağır olduğu için en ufak bir enfeksiyonda bile 45 gün hastanede kalıyorsun. Çünkü vücuda başka bir organ nakledildiği için onu yara olarak kabul ediyor. Bütün nakiller insanların sağlığına, fayda sağlamalıdır. İnsanların, organlarımız toprak olacağına, böbreklerini, karaciğerini ve bütün organlarını bağış yapmasını istiyorum. Herkesin de bağışçı olup bir hayat kurtarmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.