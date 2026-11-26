Eskil'de Yeşilay farkındalık programı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde Yeşilay tarafından farkındalık programı gerçekleştirildi.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde Yeşilay tarafından farkındalık programı gerçekleştirildi.
Eskil Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, ilçedeki tüm okulların müdürleri katılım sağladı. Programda, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı. İlçedeki eğitim kurumlarının yöneticilerinin bir araya geldiği etkinlikte, okullarda yürütülebilecek önleyici çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği ele alındı. Programa katılan okul müdürleri, öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen çalışmanın önemine dikkat çekti. Etkinlik, katılımcıların görüş alışverişinde bulunması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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