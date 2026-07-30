Aksaray'da otomobilin çimento tankerine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin çimento tankerine arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kerim B. yönetimindeki 42 BN 810 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Eğrikuyu mevkisinde aynı istikamette seyreden Nadir F. idaresindeki 42 APY 841 plakalı çimento tankerine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Kerim B. ile araçta bulunan Özlem Yeter B, Yusuf Erdem B, Yunus Emre B. ve Hamma B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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