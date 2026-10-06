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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 420 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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