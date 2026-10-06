Aksaray'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 420 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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