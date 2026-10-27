Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 162 parça halinde toplam 373 gram metamfetamin, 124 gram kubar esrar, 55 gram sentetik kannabinoid ve 1 gram amfetamin ele geçirildi.

– Aksaray’da narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 373 gram metamfetamin başta olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

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