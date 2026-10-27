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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        – Aksaray'da narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 373 gram metamfetamin başta olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        – Aksaray’da narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 373 gram metamfetamin başta olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 162 parça halinde toplam 373 gram metamfetamin, 124 gram kubar esrar, 55 gram sentetik kannabinoid ve 1 gram amfetamin ele geçirildi.

        Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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